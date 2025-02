Lopinionista.it - Un francobollo dedicato all’Agenzia Invitalia nel 25° anniversario dell’istituzione

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 3 febbraio, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”all’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa –, nel 25°, relativo al valore della tariffa B pari a 1.25 €. Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.