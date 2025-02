Ultimouomo.com - Un derby che lascia più domande che risposte

Leggi su Ultimouomo.com

Ildi Milano presentava prima del fischio un canovaccio conosciuto. Tra le due squadre c'erano sedici punti di distacco in classifica ma la squadra che stava sotto e che era teoricamente sfavorita, il Milan, aveva vinto i due precedentigiocati in questa stagione. Il primo, a settembre, nella gara di andata in campionato, un gol all’ultimo minuto di Gabbia aveva regalato al Milan di Fonseca una vittoria inaspettata e salvifica. Un mese fa, nella finale di Supercoppa Italiana, il gol al terzo minuto di recupero di Tammy Abraham aveva completato un’incredibile rimonta dei rossoneri guidati solo da qualche giorno da Sergio Coinceção. La storia si è ripetuta anche in questo terzoin stagione - con la possibilità concreta di giocarne altri due agli ottavi di Champions League – anche se a parti invertite.