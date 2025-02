Vanityfair.it - Un castello di vampiri sulla testa di Jaden Smith ai Grammy 2025: «Ho passato gran parte della mia vita cercando di essere normale, ma dopo un po' questa cosa ha iniziato a darmi fastidio»

Il figlio di Willsi è presentato insieme alla sorella Willow ai premi di Los Angeles: «Per molto tempo è stato importante per me che la gente pensasse che fossi, ora non è più così».