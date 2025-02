Lanotiziagiornale.it - Un attentato a Mosca causa la morte del fondatore del gruppo paramilitare Arbat, impegnato al fianco di Putin. Ira del Cremlino: “Dietro l’attacco c’è lo zampino di Zelensky”

la detonazione avvenuta ieri in un centro residenziale nel nord-ovest di, costata la vita aldelmilitare, Armen Sargsyan, potrebbero esserci i servizi segreti di Kiev. L’uomo, nato in Ucraina, era ricercato dal 2014 dalle forze di sicurezza di Volodymyr, ritenuto autore di attività filo-russe e, in particolare,di un feroce battaglione, composto in larga parte da mercenari armeni, attualmentealdelle forze russe di Vladimir.Sebbene al momento non vi sia alcuna rivendicazione ufficiale da parte delle autorità ucraine – e non è detto che ci sarà mai – alsembrano avere pochi dubbi sulla paternità di quello che definiscono un “vergognoso”. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti all’agenzia TASS, la violenta esplosione avrebbe avuto il preciso obiettivo di eliminare Sargsyan.