Quotidiano.net - Un ambiente più sano con un solo gesto: il purificatore d’aria Philips Serie 1000i ti farà avere una casa più pulita

Leggi su Quotidiano.net

Ilè un prodotto unico nel suo genere; è un articolo top di gamma che non può mancare atua. Serve per eliminare germi, polvere, allergeni e particelle nocive, e riesce a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti grandi fino a 78 m². Grazie al sistema di filtraggio avanzato e alla modalità Sleep ultra-silenziosa, è perfetto per chi vuole respirare aria più sana sia di giorno che di notte all’interno del proprio appartamento. Se abiti in città è praticamente indispensabile: corri a prenderlo, su Amazon è in offerta con il 9% di sconto, con un prezzo speciale di soli 209,99€. Acquistalo oggi; è in offerta a tempo limitato: aria piùe sicura con unsmart in offerta Grazie alla tecnologia HEPA NanoProtect, ilcattura fino al 99,97% delle particelle sottili come polvere, polline, virus e batteri.