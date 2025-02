Ilrestodelcarlino.it - Un altro detenuto morto nel carcere di Modena, aveva 27 anni

, 3 febbraio 2025 – Quattro morti in un mese. Nonostante la soglia di attenzione si sia alzata. Nonostante i recenti sopralluoghi dei garanti e della camera penale volti proprio a trovare imminenti soluzioni alla carenza di organico e al sovraffollamento alsant’Anna disi registra l’ennesimo decesso. Si tratta di un 27enne marocchino, trovatoin mattinata. Il decesso probabilmente risale alla nottata. A darne notizia è stato il garante regionale per i detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri. Non sono ancora note le cause della morte. Sicuramente nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia. Il giovane lo scorso 29 gennaio, ha fatto sapere il garante, è stato visto da uno psicologo ed era stato escluso il rischio suicidario lieve ‘rilevato’ in precedenza.