Ilfattoquotidiano.it - Un albergo di Bressanone ha scelto di non ospitare più il leader della AfD: “Siamo una struttura liberale, non è compatibile con noi”

Undinon vuole piùAlexander Gauland,dell’Afd, partito di destra estrema in Germania. Si tratta dell’Hotel Elephant,a quattro stelle tra le più rinomate in Alto Adige, con 500 anni di storia, gestito dal 1773 dalla famiglia Heiss. Proprio la titolare, Elisabeth Heiss, ha spiegato a Rai Südtirol: “una, Gauland non è piùcon noi. Ci sono molti alberghi belli in Alto Adige. Non l’abbiamo cacciato, ho cercato il dialogo e gli ho suggerito di non venire più, per motivi personali ma anche di fondo”.La vicenda risale allo scorso ottobre, ma il caso è scoppiato solo ora che l’AfD è al centro delle cronaca anche in Italia: il partito di estrema tedesco potrebbe diventare la seconda forzaGermania dopo le elezioni del prossimo 23 febbraio e ha votato insieme alla Cdu sulle ultime misure in materia di immigrazione, scatenando numerose proteste di piazza tra i cittadini tedeschi.