Un abbraccio per Andrea alla camminata aullese in aiuto del bimbo malato

Aulla (Massa Carrara), 3 febbraio 2025 – Lo sport in marcia per. La Croce Rossa di Albiano Magra, in collaborazione con la Consulta dello sport del Comune e l’Avis di Aulla, ha organizzato la giornata di solidarietà per il bambinoche sta affrontando una prova durissima. Un’iniziativa che ha consentito di raccogliere 2.629 euro che serviranno per le cure e per sostenere la famiglia. La mamma è volontariaCri e tutta la comunità si è mobilitata per aiutarli: il, che ha 4 anni e mezzo, è ricoverato al Gaslini e a Genova si è trasferita la sua famiglia, per stargli vicino. E ieri davanti al municipio si sono radunati tanti volontari Cri e cittadini per aiutare ilpartecipandopasseggiata. La famiglia, tramite il presidente della Cri, Marcello Lo Presti, ha inviato un messaggio di ringraziamento.