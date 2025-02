Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, ritiro e mazzata tremenda: scoppia in lacrime

, ci risiamo: sfortuna a non finire in questo inizio di stagione.Ora come ora, da un punto di vista prettamente tennistico, stanno viaggiando su due binari completamente diversi. Jannikha già messo in cassaforte un titolo Slam – e un assegno bello succoso, che male non fa di certo – mentre Anna Kalinskaya, fino a questo momento, non ha raccolto altro che delusioni.in(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa tennista russa non è mai scesa in campo agli Australian Open e si è ritirata sul più bello, addirittura, dal Wta 250 di Singapore: si stava contendendo la finale del Wta 250 di Singapore con Ann Li quando, all’improvviso, archiviato il primo set, ha deciso di ritirarsi. Il suo 2025 non è iniziato, insomma, nel migliore dei modi.