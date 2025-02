Tvplay.it - Ultim’ora Garnacho, occhio alla possibile svolta: ore cruciali per il futuro

Ildell’attaccante del Manchester United è ancora da scrivere, le ultime ore di mercato saranno fondamentali.Quello di Alejandroè stato, senza dubbio, uno dei nomi più chiacchierati durante tutto il corso della sessione invernale di mercato. L’attaccante argentino classe 2004 è stato nel mirino del Napoli per parecchi giorni, primo nome sulla ista come principale sostituto di Kvaratskhelia trasferitosi al Paris Saint Germain.: oreper il(LaPresse) tvplay.itUna trattativa complessa che, ad oggi, è sfumata definitivamente per via delle richieste alte fatte dal Manchester United al club azzurro. E nel frattempoha giocato, e anche parecchio, sintomo della volontà del club, e soprattutto del tecnico Ruben Amorim, di tenerlo perchè parte integrante del progetto.