Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri tornano a vincere, Kelly è arrivato a Torino e ha fatto le visite mediche

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 2 febbraio 2025– 1 febbraio 2025– 31 gennaio 2025– 2 febbraio 2025Fagioli Fiorentina, trattativa in fase avanzata con la: ecco quando si potrebbe chiudere l’affareOre 23:40 – Fagioli Fiorentina, trattativa in fase avanzata con la: tutti i dettagli sul possibile affare con i, Di Marzio rivela sul colpo in difesa: «Operazione molto importante per i, ecco le cifre dell’affare»Ore 23:00 –, Di Marzio rivela sul colpo in difesa dei: tutti i dettagli sul nuovo acquisto e le cifre: il difensore è atterrato a Caselle! Effettuate le: ha ufficialmente inizio la sua avventura in bianconero – VIDEOOre 20:30 –, il difensore inglese è atterrato a Caselle: inizia ufficialmente la sua avventura nel mondo bianconeroConferenza stampa Thiago Motta postEmpoli: «C’era nervosismo i primi minuti, abbiamo avuto coraggio! Mi aspetto ancora di più da Kolo Muani, mi piace vedere Vlahovic così»Ore 15.