Ultimi aggiustamenti Stop a mezzanotte

Salvo per la questione Bertola ancora in sospeso e delle uscite diciamo ‘minori’, lo Spezia dovrebbe rimanere così com’è, con il calciomercato invernale ormai al termine. Si chiuderà stasera ae D’Angelo non sta attendendo nessuno. Tra quelli di cui si è già parlato che invece se ne andranno, Djankpata, per adesso, non dovrebbe essere ceduto in prestito. Diverso il discorso per il superbomber della Primavera Di Giorgio, che non ha trovato spazio nemmeno sulla panchina – ma ha continuato a giocare con i ragazzi di Terzi – destinato invece a un club di Serie C, per mettere minutaggio (ed esperienza) nel carniere. Tra i tanti elementi dello Spezia che si stanno mettendo in evidenza durante questa stagione e ai quali stanno piovendo offerte anche dalle serie maggiori (perfino estere), c’è da registrare l’interessamento del Besiktas, che milita nella Super lig turca, per Salvatore Esposito.