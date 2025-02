Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferri potenza pesante delle borse europee in sia l’annuncio dei primi datti verso Canada Messico e Cina dell’amministrazione Trump che promette lo stesso trattamento all’Europa anche i listini asiatici hanno chiuso in profondo rosso vola Picco la moneta unica e minimi da più di 2 anni sul dollaro la fuga dal rischio travolge le criptovalute che bruciano quasi 600 miliardi di dollari con il Bitcoin che c’è dietro e x 190 $4000 quindi l’economia se il mercato del gas tenesse questi prezzi non scendete dovremmo in qualche modo trovare un intervento sul prezzo complessivo che riguarda tutti imprese utenze domestiche l’ho detto il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica di Umberto picchetto su Radio 1 nel momento in cui ci sarà lo strumento di valutazione del costo della produzione energetica da nucleare lo Stato valuterà di quanto integrare nella tariffa lo stesso che sta facendo con il fotovoltaico l’eolico per creare concludi picchetto il maggior vantaggio possibile al paese e nel paniereutilizzato dall’ Istat per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo prodotti che entrano per migliorarne la rappresentatività ci sono lo specchio il pantalone corto da donna la lampada da soffitto il topper per il materasso la camera d’aria per bicicletta le spazzole tergicristalli il cono gelato e sono Invece l’altra nera e il test sierologico anticorpi e tampone molecolare covid e 19 solo 1923 i prodotti elementari erano 1915 nel 2024 gli esseri non esplosione avvenuta in un grattacielo residenziale di mosca è morto il fondatore di Ele Battaglione arbat di combattenti volontari filorussi nel donbass presidente della federazione pugilato nella regione didanet che secondo quanto scrivono le agenzie russe citando fonti degli investigativi l’esplosione è un’altra persona la guardia del corpo è morta e altre sono rimaste feritechiusura torniamo in Italia sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo l’amministrazione di Giugliano in Campania popoloso comune dell’hinterland a nord di Napoli e quanto emerge da un’indagine dei Carabinieri del Ros coordinata dalla dda di Napoli che oggi ha portato all’arresto di 25 persone organizzazioni criminali intervenire anche per dirimere le controversie tra privati il clan avrebbe particolari condizionato secondo l’ipotesi accusatoria la campagna elettorale per le elezioni comunali di Giugliano nel settembre 2020 era l’ultima notizia per il momento nel promozione torna la prossima edizione diamo la linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa