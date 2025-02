Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-02-2025 ore 14:10

nuovo appuntamento con l'informazione da guerra dei dazi 10% alle 5:25 a Canada in Messico Trump presto contro l'Europa nel mirino del presidente ci sono microchip petrolio gas acciaio tavola ribattere dazi del 25% sulle merci americane o Cina nessun vincitore delle guerre commerciali il Tycoon attacca il Wall Street Journal Cambiamo argomento in Italia o negli Stati Uniti cambieremo la mappa della Regione almeno 25 ci sia i geni in Israele bombarda Gaza in decine di vittime tregua in bilico line e richiede una riunione del consiglio sicurezza ONU inchiesta penale sono stata la moglie del premier ed è stato fermato l'uomo che ha aggredito Salvatore Sinagra in un bar a Lanzarote le Canarie il sospettato è stato fermato ieri sabato sera dopo le 23 il trentenne di Favignana era uscito una sigaretta quando qualcuno L'ha picchiato con una franca musica e politica La notte dei Grammy gli Oscar del popBeyoncé re miglior album Country Shakira miglior album Pop latino agli immigrati come però per voi dice premio postumo l'ex presidente Jimmy Carter emozione per Wonder Hancock con We are the world Lady Gaga dedica il premio a trans e Queer andiamo a chiudere con allo sport la serie ANapoli finisce 1-1 pare gli azzurri non allungano solo l'Inter pareggia Angelino al 93esimo milan-inter nani ancora fermo sul 11 sblocca e riscendere per quarantacinquesimo pareggia AB vca 93esimo annullate due reti all out area di Marco bistecche Touran colpiscono il palo Fiorentina Genoa Juventus Empoli 4 a 1