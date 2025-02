Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-02-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trump annuncia che presto in pura dati anche l’Unione Europea oggi Intanto parla della questione tariffe con Canada e Messico ha detto il presidente americano che contro i darti lavora per la Cina secondo il Tycoon Pechino ho mai Città del Messico hanno annunciato che contrattacchi erano nella guerra delle tariffe scatenata da Trump Bruxelles pure ribadisce che è pronta a rispondere con fermezza il presidente americano minacce intanto di tagliare gli hai Sudafrica che sarebbe confiscando Terry ad Alcune categorie di persone netanya Washington il premier italiano vedrà oggi inviato speciale americano wyckoff domani Trump il presidente americano assicura che giochi medioriente stanno facendo progressi il secondo il Tycoon anche quelli con Russia Ucraina stanno andando molto bene chi ha detto che sarebbe molto non pericoloso escludere chiave Dondi Washington e mosca sulla guerra in Ucraina meloni oggi al vertice di Bruxelles sulla difesa riunione dei ministri degli esteri europei a Varsavia il resta alta l’attenzione sul caso al matricole Disney pronta la battaglia parlamentare con te parla di torsione autoritaria da parte del governo meloni Unicredit detiene una partecipazione di circa il 4 1% nel capitale sociale di Generali rende noto la banca spiega di non avere un interesse strategico nella compagnia di assicurazione e prosegue il maltempo al meridione allerta gialla oggi in Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna e Sicilia di ieri in particolare nella zona di Messina una sequenza sismica Sud tieni a di magnitudo 3.