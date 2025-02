Inter-news.it - UFFICIALE – Radu è un nuovo giocatore del Venezia! Cessione Inter

Ilha ufficializzato sul proprio sitol’acquisto del portiere Ionut. A sei mesi dalla scadenza del contratto l’si libera dell’estremo difensore.COMUNICATO – Il club della laguna ha ufficializzato così ilacquisto dall’: «IlFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Ionu?dall’ha firmato un contratto che lo lega al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2025. Nato a Bucarest il 28 maggio 1997,è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Viitorul, della Steaua e della Dinamo Bucarest, prima di trasferirsi all’nel 2013. Nel corso della sua carriera, ha inoltre maturato esperienze significative in Italia con le maglie di Avellino, Genoa, Parma e Cremonese, oltre a esperienzenazionali con l’Auxerre in Ligue 1 e il Bournemouth in Premier League.