Inter-news.it - UFFICIALE – Fontanarosa, nuovo prestito in Serie B dopo la Reggiana!

Leggi su Inter-news.it

Alessandro, difensore classe 2003, ha lasciato lae si è unito ad una nuova squadra inB in. L’annunciodel club. ANNUNCIO – Ilclub in cui giocherà il calciatore di proprietà dell’Inter ha annunciato così l’acquisto: «Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’Associazione Calcio1919 per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2025. Il difensore mancino, classe 2003, può vantare un’ottima tecnica individuale, che unita ad una notevole fisicità lo rende un centrale di difesa moderno, abile anche nella fase d’impostazione. Nella sua carriera, sino ad ora,essere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha collezionato 31 presenze nellacadetta con le maglie di Cosenza e