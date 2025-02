Inter-news.it - UFFICIALE – Fiorentina, se ne va una punta prima dell’Inter: la nota

Laperde un proprio attaccantedella doppia sfida ravvicinatain campionato. Adesso è.COMUNICATO– In vista del recupero contro l’Inter in programma il 6 febbraio, Raffaele Palladino non potrà avere a disposizione Christian Kouamé, che comunque continuerà la sua esperienza in Toscana e precisamente all’Empoli. Il comunicatodel club viola: “ACFcomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouamé all’ Empoli F.C“. A proposito del recupero contro l’Inter, è stata appena confermata la designazione da parte dell’AIA. Infatti, ci sarà ancora Doveri. L’arbitro di Volterra ieri era in sala VAR come assistente AVAR e si è perso, insieme a Di Paolo, il clamoroso rigore a favoreper l’atterramento di Pavlovic su Marcus Thuram.