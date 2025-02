Inter-news.it - UFFICIALE – Elezioni FIGC: Gravina rieletto presidente! Le votazioni

Gabrielericonfermato alla presidenza nelle. Unico candidato, punta a completare il lavoro iniziato. L’assemblea elettiva è appena finita.– Gabrielesi presentava come unico candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (), un ruolo che ha già ricoperto con successo. L’assemblea elettiva, iniziata questa mattina e conclusasi pochi minuti fa, vedepronto a guidare nuovamente la federazione, con l’obiettivo di portare a termine i progetti avviati durante il suo mandato precedente. La sua candidatura solitaria sottolinea la fiducia che il mondo del calcio italiano ripone in lui, riconoscendo i risultati ottenuti e le sfide affrontate. L’assemblea è terminata:è stato eletto con il 98,7% dei voti., non si tratta del primo mandatoMANDATO – L’assemblea elettiva dellanon si è limitata solamente alla rielezione del