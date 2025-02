UFFICIALE | Antonello non è più il CEO dell’Inter | Ricordi indelebili grazie a tutti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alessandronon è più il CEO Corporate. La notizia è stata ufficializzata con un comunicato diffuso dai canali ufficiali del club nerazzurro.Nel messaggio, l’Inter annuncia chelascia la società per intraprendere nuove sfide, dopo un decennio di contributi significativi. Entrato nel 2015 come CFO, ha poi assunto il ruolo di COO nella stagione successiva e, nel 2017, è stato nominato CEO, guidando il club sotto due diverse proprietà.Durante la sua gestione, l’Inter ha ottenuto importanti successi sportivi, conquistando sette trofei: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta, ringraziando dipendenti, giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi per il supporto ricevuto.Anche Giuseppe Marotta, Presidente e CEO del club, ha voluto sottolineare l’impegno e le qualità umane di, ricordando in particolare il traguardo della Seconda Stella come un momento condiviso indelebile.