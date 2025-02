Inter-news.it - UFFICIALE – Antonello dice addio all’Inter: lo attende una nuova avventura!

La notizia era ormai nell’area da tempo, ora viene confermata ufficialmente: Alessandroper sempre. Il CEO Corporate abbraccia unasfida.– Termina la lunga e vincente storia tra l’Inter e Alessandro. A dare l’ufficialità dell’è il club nerazzurro, che saluta con affetto il CEO Corporate italiano. Sul sito interista si legge: «FC Internazionale Milano comunica che da oggi, lunedì 3 febbraio, Alessandro, CEO Corporate, lascia la società per cogliere nuove sfide». Lasfida in questione ha a che fare con la Roma, da cui il manager è pronto a ripartire.-Inter ai saluti: l’dopo dieci anni insieme!IL COMUNICATO – «ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo del Club ricoprendo diversi ruoli nell’arco di un percorso decennale.