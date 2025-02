Lapresse.it - Ue, Salvini rilancia la proposta ‘Mega’ di Elon Musk

Leggi su Lapresse.it

Il vicepremier e leader della Lega, Matteoladidi esportare anche in Europa il movimento ‘Maga’ e fondare: ‘Make Europe Great Again’. In un post su X, il leader del Carroccio ha pubblicato una foto die la dichiarazione in cui il tycoon invitava il “popolo d’Europa” a unirsi a. “Lo abbiamo condiviso a Pontida lo scorso ottobre e lo ribadiremo sabato a Madrid con Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrej Babiš e tutti i Patrioti: è ora di rendere l’Europa di nuovo grande!”, ha scritto. We shared this in Pontida last October, and we will reaffirm it on Saturday in Madrid with Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrej Babiš, and all the @PatriotsEU: it’s time to Make Europe Great Again! pic.