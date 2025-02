Lapresse.it - Ue, nasce la scuola di formazione Akadémeia con Nardella, Letta e Lamorgese

Leggi su Lapresse.it

“Oggi presentiamo il programma del primo semestre di, unadi altasulle politiche europee. L’Europa viene troppe volte percepita ancora come lontana e i nostri giovani amministratori locali, in Italia come nel resto d’Europa, nelle istituzioni europee possono trovare strumenti, occasioni e opportunità per portare risorse e progetti alle proprie comunità locali”. Queste le parole dell’ex sindaco di Firenze Darioalla presentazione delladi, di cui ricopre l’incarico di ideatore e presidente del comitato scientifico, avvenuta presso l’Esperienza Europa a Roma: “Unabipartisan, che ha come obiettivo quello di rafforzare la consapevolezza del valore dell’Europa e sostenere una generazione di giovani amministratori”. Sono previste borse di studio per amministratori under 35, senza distinzione di colori politici, di tutta Europa che conoscano l’inglese.