Secoloditalia.it - Ue, 5Stelle furiosi con Schlein: “È scorretta, copia le nostre proposte e le spaccia per sue”

In Italia trovano la quadra solo su Almasri e l’Albania, in Europa litigano che è una bellezza. E non se le mandano a dire. Oggi a Bruxelles si è consumato un duello tra Pd e: un’altra buccia di banana per Ellyaccusata di plagio su una proposta per il rilancio dell’automotive. “Ellyoggi ha proposto l’istituzione di un fondo Sure per salvare l’industria dell’auto. Peccato che quella proposta l’abbiamo avanzata noi al Parlamento europeo e che i suoi europarlamentari hanno votato contro”. È la dichiarazione di guerra contenuta in una nota degli eurodeputati. Il riferimento è al fondo approvato dall’Ue durante il periodo pandemico a protezione dei lavoratori e dei redditi.Ue,, cilee non lo diceL’accusa dei grillini è puntuale e velenosa.