Dayitalianews.com - Udine, partorisce in bagno mentre gli altri 5 figli guardano la tv

Non è la prima volta che ci sono parti in casa, ma quello che si è verificato lo scorso weekend aè davvero singolare poiché Laura, una donna di 38 anni, ha partorito da solagliguardavano la tv, dando alla luce il piccolo Gabriele, un bel fagottino in piena salute di 3 chili e 280 grammi. Come ha riferito il Messaggero Veneto il parto è avvenuto sabato 1° febbraio alle 20:36 a Strassoldo in provincia di.Il parto solitarioLaura era in casa con i suoi 5e stava cambiando il pannolino a quello più piccolo di un anno. Poi, forte dell’esperienza di altre 5 gravidanze, ha percepito che il momento era arrivato e così ha avvisato il marito e nel frattempo ha avuto anche la forza e il tempo di cambiare il pannolino anche all’altroo di 2 anni. Li ha poi messi entrambi nel seggiolone a guardare un cartone animato alla tv insieme aglifratelli più grandi.