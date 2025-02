Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “Per accordi di pace servono elezioni a Kiev”

Mosca frena sull’ipotesi di avviare colloqui diper il conflitto in, chiedendo che si svolgano nuovepresidenziali aentro la fine dell’anno: in mancanza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe privo della legittimazione legale per concludere. Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha detto che “l’idea stessa di tenereindal punto di vista della legittimazione della leadership è necessaria dal punto di vista della registrazione legale di qualsiasi accordo in termini di risoluzione del conflitto“.: “Prematuro parlare di partecipanti ai negoziati”La discussione introdotta da Zelensky sui partecipanti ai negoziati sarebbe dunque prematura, secondo il, anche perché, ha sottolineato Peskov, inresta in vigore il decreto che vieta i colloqui dicon Mosca.