Iltempo.it - Tutto sulla Manovra, il prof. Ezio Stellato a Rainews24: "Si confermano 3 aliquote Irpef”

"Una finanziaria importante, che reintroduce delle agevolazioni ad una categoria che lo scorso anno non era stata considerata. Avremo delle detrazioni a favore dei redditi fino a 8500 euro del 7,1% - che si trasforma in bonus", esordisce, fiscalista, portavoce dell'istituto Friedman e docente universitario., nella puntata di Rainews 24, racconta il Cuneo fiscale e i bonus.quello che accadrà agli italiani. "Prima degli 8500 euro siamo in no tax area per dipendenti e pensionati", aggiungeintervistato da Vicaretti sugli orizzonti dellaparla delle grandi competenze pluriennali delessore Leo, uomo di spessore da sempre scrittore del diritto tributario. "Sono certo che la sua politica sarà orientata sempre più alla diminuzione della pressione fiscale, come giusto che sia, ma ovviamente i progetti tecnici si scontrano con l'elettorato e i perimetri delle finanze da cui potremmo riattaccare la notizia che non è passata la rottamazione e che non basta inserire delle detrazioni favorevoli per il piccolo ceto medio, ma importante anche salvare la classe imprenditoriale che assicura lavoro e continuità infatti sempre nell'intervista di oggi ho parlato di migliorare per attrarre capitali esteri l'attuale incertezza del diritto che vige in Italia", aggiunge