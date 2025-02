Ilrestodelcarlino.it - Tutto facile a Piacenza dopo il trionfo in Coppa

0 Civitanova 3 (20-25, 19-25, 23-25) GAS SALES BLUENERGY: Brizard 1, Kovacevic 3, Galassi 7, Romanò 16, Maar 11, Simon 8, Scanferla (L), Andringa, Mandiraci 5, Bovolenta. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 9, Gargiulo 4, Lagumdzija 10, Loeppky 11, Chinenyeze 12, Boninfante, Balaso (L), Nikolov 3, Poriya. Ne: Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Podrascanin, Tenorio. All. Medei. Arbitri: Curto di Trieste, Cerra di Bologna Note – durata set 31’, 26’ e 30’ per un totale di 87’. Spettatori 3063. Gas Sales Bluenergy: battute sbagliate 18, ace 4, muri punto 6, errori in attacco 7, ricezione 31% (20% perfetta), attacco 46%. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 8, ace 6, muri punto 8, errori in attacco 2, ricezione 37% (15% perfetta), attacco 51%.