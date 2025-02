Fanpage.it - Tutti i benefici del contatto pelle a pelle: per la scienza è una pratica che fa bene sia al bebè che al genitore

Ilnon è solo un gesto affettuoso, ma una vera e propria necessità per lo sviluppo fisico, emotivo e psicologico del bambino. Un ricercatore dell'Anglia Ruskin University ha recentemente condiviso un articolo nel quale ha riassunto l'ormai imponente letteratura scientifica che conferma i vantaggi dello "skin to skin" per la salute fisica ed emotiva dei neonati e dei loro genitori.