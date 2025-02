Liberoquotidiano.it - Tutta nuda, viene cacciata dai Grammy? Poco dopo... lo scandalo è totale: come pizzicano Bianca Censori | Video

L'outfit diha fatto letteralmente il giro del mondo. La 30enne compagna del celebre rapper statunitense Kanye West si è presentata sul red carpet deiAwars di Losa Angeles quasi completamente. In un primo momento, l'australiana si era fatta immortalare dai fotografi con una pelliccia. Ma poi, sempre in favore di telecamera, si è levata la giacca e ha esibito una sorta di retina trasparente che non ha lasciato spazio all'immaginazione. Al suo fianco, l'artista statunitense vestito in abito nero e occhiali scuri, sempre con la sua espressione corrucciata. I due poi hanno abbandonato la cerimonia. Ma ancora non si conosce il motivo esatto. Qualcuno ha ipotizzato che siano stati proprio gli organizzatori deia decidere di allontanare Kanye eper via del suo look troppo eccessivo.