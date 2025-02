Ilrestodelcarlino.it - Turisti ‘bidonati’ all’hotel Gobbi di Rimini: sequestrati i beni dell’albergatore, sigilli ad una Bmw da 100mila euro

, 3 febbraio 2025 – Una fiammante Bmw dal valore di. E ancora: un locale adibito a teatro nel centro storico di Forlì, e poi un’abitazione a Gradara, il tutto per quasi mezzo milione di. È l’entità del sequestro eseguito dalla polizia di Stato di Pesaro - Urbino nei confronti deimobili ed immobili di un 30enne di origine albanese, difeso dall’avvocato Valentina Baroni, domiciliato proprio a Gradara. L’uomo è tra gli otto indagati dalla Procura diper la truffa dell’ex hotel, ma figuerebbe anche in altre inchieste legate sempre alla gestione fraudolenta di strutture alberghiere, quasi tutte in Romagna. ll provvedimento è stato emesso dal tribunale di Ancona – sezione misure di prevenzione, che ha accolto la proposta avanzata dal questore di Pesaro e Urbino.