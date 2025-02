Anteprima24.it - Turisti beffati a Roccaraso, la neve è arrivata il giorno dopo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la domenica blindata in cui si temeva un’invasione bis del turismo, con pocae diverse restrizioni, la coltre bianca è scesa nella notte a, la cittadina dell’Alto Sangro chiamata a fare i conti con l’overtourism.e visitatori sono quindi rimasti, non avendo potuto godere dellafresca che èin queste ore. La nevicata ha interessato in particolare la zona dell’Aremogna, località di montagna nei pressi di, portando con sé accumuli disuperiori ai 10 centimetri al suolo. L'articolo, lailproviene da Anteprima24.it.