TS – Antonello lascia dopo 10 anni

2025-02-03 12:41:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:Novità nell’organigramma dell’Inter: il ceo corporate Alessandroil club nerazzurro “per cogliere nuove sfide”, come si legge in una nota della società.“ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo del Club ricoprendo diversi ruoli nell’arco di un percorso decennale. Nel 2015 entra all’Inter come Chief Financial Officer, per ampliare le sue responsabilità come Chief Operations Officer nella stagione seguente. Nel 2017 raggiunge i vertici del Club quando viene nominato Chief Executive Officer, incarico che ha mantenuto fino ad oggi con due diverse proprietà – ha ricordato il club nerazzurro in un comunicato – Il suo lavoro è stato apprezzato e ha garantito all’Inter un contributo manageriale, sia sul fronte dello sviluppo della società, sia sul fronte dei ricavi.