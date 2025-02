Ilfattoquotidiano.it - Trump vuole la Groenlandia, la premier danese: “Siamo chiari, è parte del nostro territorio e non è in vendita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stati molto, con il sostegno dei nostri partner europei: ladele non è in“. Lo ha detto laMette Frederiksen arrivando all’informale della difesa. “Tutti gli Stati devono rispettare la sovranità degli altri Stati”, ha aggiunto specificando che se il tema è la “sicurezza nella regione artica” è possibile trovare un’intesa con gli Stati Uniti, anche “garantendo influenze più forti in”. “La Danimarca è pronta a fare di più e anche la Nato”, ha proseguito, evidenziando che “se si tratta di proteggere la nostradel mondo, postrovare una via d’uscita“.L'articolola, la: “, èdele non è in” proviene da Il Fatto Quotidiano.