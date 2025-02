Lapresse.it - Trump vuole chiudere Usaid, agenzia Usa per gli aiuti all’estero

, l’statunitense per lo sviluppo internazionale responsabile dell’aiuto allo sviluppo e dell’assistenza umanitaria nei paesi stranieri, è nel mirino del nuovo presidente americano Donalddopo che, domenica, due dirigenti dell’si erano rifiutati di consegnare materiale riservato alle squadre di ispezione governative del Department of Government Efficiency di Elon Musk. Il ceo di Tesla, in una diretta su X, ha detto di aver parlato in dettaglio dell’con il presidente. “Era d’accordo che avremmo dovuto chiuderla“, ha affermato Musk, “è diventato evidente che non si tratta di una mela con un verme dentro. Quello che abbiamo è solo una palla di vermi. In pratica, bisogna sbarazzarsi dell’intera struttura. È irrecuperabile”, “la stiamo chiudendo“.is a criminal organization https://t.