Trump sposta l'attenzione sull'Ucraina: "Aiuti a Zelensky in cambio di terre rare"

Dopo un ripensamento sui dazi al Messico e l’annuncio di nuove trattative con la Cina, il presidente Donaldconcentra orasulla geopolitica e, in particolare, sulla guerra in Ucraina. “Stiamo cercando di trovare un accordo con l’Ucraina in base al quale loro offrirebbero in garanzia le loroe altre risorse indi ciò che noi forniamo loro”, ha dichiarato dallo Studio Ovale.Il leader americano ha inoltre firmato un ordine esecutivo per nominare Keith Kellogg come inviato speciale per l’Ucraina. “Vogliamo evidenziare i progressi con Russia e Ucraina. Vediamo cosa succede, ma dobbiamo fermare questa guerra ridicola”, ha aggiunto.apre ai negoziatiIl presidente ucraino Volodymyrsi è detto disponibile a discutere una possibile pace coinvolgendo Russia, Stati Uniti e Unione Europea.