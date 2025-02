Iltempo.it - Trump-Putin, l'indiscrezione da Mosca sul vertice. Svolta per l'Ucraina?

Mentre il mondo economico attende le prossime mosse della guerra dei dazi, arrivano nuovi elementi sul possibiletra Donalde Vladimirsul conflitto in, infatti, sta prendendo in considerazione l'Arabia saudita o gli Emirati arabi uniti per organizzare iltra i due leader, scrive la Reuters, rilanciata dal Moscow Times, citando fonti informate. I Presidenti di Russia e Stati Uniti hanno ribadito la loro intenzione di incontrarsi per porre le basi del negoziato per una soluzione del conflitto in. Funzionari di alto livello russi si sono recati personalmente nei due Paesi per valutare la possibilità anche se elementi del corpo diplomatico e dell'intelligence hanno sollevato obiezioni a causa dei loro stretti legami militari e di intelligence con gli Usa.