Quotidiano.net - Trump punta gli occhi sui tesori dell’Ucraina: “Aiuti in cambio di terre rare”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – Dopo il temporaneo dietrofront sui dazi nei confronti del Messico e l’annuncio di probabili colloqui con la Cina nelle prossime 24 ore, il presidente degli Stati Uniti passa dalle questioni economiche a quelle geopolitiche e, dallo Studio Ovale della Casa Bianca, annuncia di voler scambiare ledell'Ucraina con glidegli Stati Uniti. "Stiamo cercando di trovare un accordo con l'Ucraina in base al quale loro porterebbero in garanzia le loroe altre cose indi ciò che noi diamo loro", ha affermato, parlando con i giornalisti. Quindi ha dichiarato di voler negoziare un "accordo" con l'Ucraina affinché offra una "garanzia" sulle sueindegliamericani. "Abbiamo fatto molti progressi con Russia e Ucraina, vediamo che cosa succede, ma dobbiamo fermare questa guerra ridicola" ha concluso, che ha anche firmato un ordine esecutivo con cui nomina formalmente Keith Kellogg inviato speciale della Casa Bianca per l'Ucraina.