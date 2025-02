Lettera43.it - Trump promette dazi contro l’Ue: l’Italia rischia fino a 12 miliardi in affari

Dopo iCina, Canada e Messico, Donaldpunta ora sull’Unione europea. Il presidente americano ha annunciato che presto imporrà nuovi, accusando Bruxelles di aver trattato ingiustamente gli Stati Uniti. La Commissione europea ha reagito con fermezza dicendo che «l’’Ue resterà fedele ai suoi principi e sarà pronta a difendere i propri interessi legittimi», mentre ora valutamisure. Il ministro dell’Industria francese Marc Ferracci ha detto a France Info chedovrebbe rispondere in modo «pungente» agli eventualiamericani, in modo da rappresentare una «minaccia credibile nei negoziati». Tra le ipotesi, c’è quella di colpire il settore agroalimentare e i settori simbolo dell’economia statunitense, oltre a restringere l’accesso negli appalti pubblici alle big del tech statunitensi, come Microsoft e Tesla.