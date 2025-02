Trump | Parlerò con la Cina sui dazi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.00 Il presidente statunitense Donaldha annunciato che avrà colloqui con lanelle prossime 24 ore per discutere sulla questione dell'applicazione deisulle merci cinesi. Sulla tregua in vigore a Gaza,si mostra scettico sulla sua durata e si dichiara pronto a firmare un ordine esecutivo per proibire i futuri finanziamenti all'Unrwa. Inoltresi dichiara pronto a ritirare gli Usa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Sull'Ucrainavuole condizionare gli aiuti alle terre rare.