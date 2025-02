Ilfattoquotidiano.it - Trump lancia un fondo sovrano per acquistare TikTok e avverte Musk: “Nessuna decisione senza la mia approvazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di unnazionale, suggerendo che potrebbe essere utilizzato per acquisire. Il social cinese, di proprietà di ByteDance, deve infatti cambiare proprietà nelle prossime settimane se vuole evitare la messa al bando negli Stati Uniti.Pochi giorni faaveva sottolineato l’interesse di diverse aziende per, tra cui Microsoft, che sarebbe pronta a rilevare il ramo americano della piattaforma. Il gruppo di Bill Gates non è però l’unico in corsa: tra i possibili acquirenti figurano anche la Oracle di Larry Ellison, l’azienda di intelligenza artificiale Perplexity AI, il miliardario Frank McCourt, l’investitore canadese Kevin O’Leary e persino lo YouTuber Jimmy Donaldson, noto come MrBeast.