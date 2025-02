Trump jr a caccia di anatre protette nella laguna di Venezia | la denuncia di Europa Verde – Il video

Leggi su Open.online

È polemica per ilche immortala il figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Jr, mentre partecipa a una battuta diallein un’area tutelata delladi. Il caso è arrivato in Consiglio regionale del Veneto, con un’interrogazione die in Parlamento con la richiesta di Alleanza Verdi e Sinistra di intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Secondo quanto afferma il consigliere Andrea Zanoni (Europea), che è pronto a un esposto alla magistratura, lo scorso dicembre Donald jr si è recato ain vacanza con la nuova compagna. E con un gruppo di amici ha anche partecipato a una battuta di: «Non possono farla da padroni – sostiene all’Ansa Zanoni, convinto animalista – in Veneto». Nel filmato – pubblicato nei giorni scorsi su un sito specializzato americano «Field Ethos – The global hunt for adventure» – si vedejr.