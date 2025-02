Ilfoglio.it - Trump dice che presto colpirà l'Ue con i dazi. Oggi parlerà con Canada e Messico

Il presidente americano Donaldha avvertito che "" e "sicuramente" gli Stati Uniti imporrannocommerciali anche contro l'Unione europea, dopo avere annunciato che da martedì entrerà in vigore l'imposta sulle importazioni del 25 per cento sui beni provenienti dae di un ulteriore 10 per cento su quelli provenienti dalla Cina. Il tycoon ha detto chedella questione con, che hanno già deciso di prendere contromisure proporzionate alla mossa di Washington. La tempistica dell'annuncio dicoincide con la riunione dei leader dell'Ue a Bruxelles, dove si riconoscerà che il continente deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria difesa, una richiesta fondamentale e ricorrente del presidente americano. Anche il premier britannico Keir Starmer si unirà ai leader europei a cena: un momento simbolicamente significativo e un importante punto di partenza verso quello che il governo del Regno Unito chiama il suo "reset" con l'Ue.