Trump contro il resto del mondo

Nelanimale, la regola vuole che la sequenza che porta al costituirsi di una coppia, quindi al nascere di un amore, sia preceduta dalla fase dell’innamoramento. Descritto in termini facili da comprendere, quest’ultimo è costituito da uno o più richiami o attrattive che un essere vivente, irrazionalmente, intravede in un altro. Se vale altrettanto per il “soggetto del desiderio”, può nascere un amore. Fin qui la regola. Può succedere però che non ci sia reciprocità in quell’interesse e che di conseguenza la coppia non si formi, perché così va il. Un altro caso, questa volta deleterio, è quello in cui un essere pensante qual è l’uomo, formuli delle ipotesi, a ampio raggio definibili idee. Man mano che le sviluppa, tenda a esaltarne la portata positiva e a minimizzare le sue criticità, Si convince così sempre più di avere ragione nel sostenere a spada tratta la sua posizione.