Ilfattoquotidiano.it - Trump congela i fondi dell’agenzia per gli aiuti internazionali e prepara l’uscita dal Consiglio Onu per i diritti umani

Nuova girandola di iniziative dell’amministrazione. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto di aver assunto la guida ad interim dell’Usaid. Lo riferisce la Cnn. La storica agenziataria internazionale, creata nel 1961 dal John Fitzgerald Kennedy, è nel mirino del presidente e di Elon Musk. Oggi l’ufficio principaleè stato chiuso inaspettatamente e i dipendenti hanno ricevuto un’e-mail in cui si intimava loro di non presentarsi e di lavorare da remoto.Solo nel 2023, l’Agenzia ha erogato 72 miliardi di dollari in tutto il pianeta, dalla salute delle donne nelle zone di conflitto all’accesso all’acqua pulita, dai trattamenti per l’Hiv/Aids alla sicurezza energetica e alle attività anti-corruzione, fornendo il 42% di tutti glitari monitorati dall’Onu nel 2024.