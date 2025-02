Lanotiziagiornale.it - Trump ci ha preso gusto: dopo Cina, Canada e Messico, annuncia dazi pure sui beni provenienti dall’Unione europea

Donaldè fuori controllo.aver inaugurato una guerra commerciale contro, il tycoon ha spiegato che isuidell’Unioneimportati negli Usa arriveranno “molto presto”. “Hanno davvero approfittato” degli Usa, ha detto. “Non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Non prendono quasi nulla e noi prendiamo tutto, da milioni di auto alle enormi quantità di cibo e prodotti agricoli”. Alla domanda della Bbc se ci sia una tempistica perre iUe,ha risposto: “Non direi che ci sia una tempistica, ma sarà molto presto”. “Gli Stati Uniti sono stati derubati da praticamente ogni paese del mondo. Abbiamo deficit con quasi ogni paese, non con ogni paese, ma quasi, e cambieremo la situazione. È stato ingiusto”.Quanto al Regno Unito, secondoè “fuori linea” nel suo commercio con gli Stati Uniti, ma la situazione può essere “risolta”.