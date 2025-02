Cultweb.it - Trump chiuderà USAID: che cos’è questa agenzia (strategica) e perché la sua chiusura è molto grave?

Elon Musk ha annunciato che Donaldha concordato sulla necessità di chiudere, l’governativa responsabile della distribuzione di aiuti internazionali. L’affermazione è arrivata durante una diretta su X Spaces, poche ore dopo cheaveva criticato duramente la leadership dell’, definendola “un gruppo di radicali lunatici”. Il futuro diè incerto da giorni, in seguito a un ordine presidenziale che ha congelato i finanziamenti per 90 giorni e al licenziamento di numerosi dipendenti.L’, fondata nel 1961 sotto l’amministrazione Kennedy (altro elemento simbolico), è considerata un pilastro della politica estera statunitense, erogando miliardi di dollari ogni anno per combattere la povertà, rispondere a crisi umanitarie e promuovere lo sviluppo democratico.