Thesocialpost.it - Truffe online, bastano queste 3 informazioni per svuotarti il conto corrente. Ecco quali

Leggi su Thesocialpost.it

Uno pensa chissà che cosa ci vorrà per compiere, e chissàcapacità e tecnologie. No, ci vuole pochissimo. Ai criminali, infatti,solo 3, e sono quelle che dovreste cercare di custodire con assoluta cura. Il CERT Orange, l’unità specializzata nell’analisi delle minacce informatiche, ha diffuso quindi le 3attraverso lepotrebbero svuotarci il. Chiedere per credere agli utenti di Revolut, una nota piattaforma finanziaria che offre servizi bancari digitali. I criminali, attraverso messaggi SMS ingannevoli, sono riusciti a ottenere dati personali fondamentali, sufficienti per prendere il controllo completo dei conti delle vittime. Un’ondata che a turno colpisce ogni giorno migliaia di utenti, soprattutto chi utilizza servizi finanziario semplicemente il proprio home banking.