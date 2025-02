Tvzap.it - Truffa Whatsapp: “Così entrano nel nostro profilo”. A cosa fare attenzione e come difendersi

Leggi su Tvzap.it

. I malviventi sono sempre alla ricerca di truffe congeniate capaci di aggirare i malcapitati per rubare profili, clonare carte di credito e portare via dati sensibili. Una delle ultime truffe circola sull’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. In pochi minuti riescono ad entrare nel vostro, ma per fortuna ci sono guide che spiegano a chee soprattuttoda questa minaccia. (Continua.)Leggi anche:non funziona: down l’app di sistema di messaggistica,sta succedendoLeggi anche:, la novità del segno +: aserveCos’èè un’applicazione statunitense di tipo messaggistica centralizzata, creata nel 2009 e facente parte del gruppo Meta dal 19 febbraio 2014. La sede dell’azienda diin precedenza si trovava a Mountain View in California, mentre oggi si trova a Menlo Park, sempre in California.