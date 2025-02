Bergamonews.it - Treviglio, dopo anni di interruzione riapre la Guardia Medica

alcunidi stopla. La nuova sede sarà nella Casa di Comunità di Via Matteotti, non è previsto l’accesso diretto ma i pazienti saranno invitati esclusivamenteun contatto telefonico (al 116117).Un’ottima notizia per i cittadini della Pianura occidentale: nella serata di lunedì 3 febbraio l’Asst Bergamo Ovestla Continuità Assistenziale.“Appena insediati, ci siamo subito attivati – spiega GiovPalazzo, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest – affinché l’importante servizio tornasse in città per evitare ai pazienti die dei paesi limitrofi di doversi spostare. Un primo passo l’abbiamo fatto aprendo l’hotspot per le sindromi antinfluenzali ora la città si arricchisce con questo servizio a cui potranno rivolgersi i cittadini non solo per sindromi influenzali, indirizzati dai medici del numero unico”.